Прокуратура Пятигорска проверила детские площадки после несчастных случаев с детьми

Прокуратура Пятигорска инициировала проверку детских спортивно-игровых площадок. Целью мероприятий стало устранение нарушений и предотвращение травм среди детей. Поводом для проверки стали несчастные случаи, которые происходили в несовершеннолетними в последнее время.

Например, во время использования качелей для инвалидов, 8-летний мальчик получил тяжелейшую травму и умер. Другой 12-летний подросток катался на аттракционе и выпал из него.

Больше всего нарушений пока что нашли в поселке Грачевском. Здесь не соблюдены требования Госстандарта по многим критериям. Во многие части конструкций дети очень легко могут засунуть руку, ногу или голову, и получить травму. Возле горок не оборудовали безопасный настил для приземления.

Прокуратура вынесла предписание на устранение нарушений.