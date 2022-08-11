Количество зараженных COVID-19 на Ставрополье перевалило за 203 тысячи человек

К утру 11 августа в Ставропольском крае общее число зараженных коронавирусной инфекцией перевалило за 203 тысяч человек. За сутки врачи зафиксировали 247 новых случаев заболевания. Уровень суточного прироста инфицированных растет.

Среди новых случаев заражения 26 - у детей разных возрастов. Больше всего заболевших обнаружили в краевом центре, он является бессменным антилидером по коронавирусу. В региональные больницы попали 29 человек, среди них - 11 детей.

Полностью выздоровели 164 человека. Летальность остается на нуле.

Напомним, в Ставропольском крае не выявили ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "кентавр". Однако, по прогнозам врачей, его приход неизбежен. Успокаивает то, что новая мутация менее заразна и менее тяжела для пациента, чем ее прародитель "омикрон".