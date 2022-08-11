Водитель из Благодарненского округа Ставропольского края устроил ДТП практически на ровном месте. Мужчина задавил пенсионерку, ее отвезли в больницу.

- По предварительным данным, ДТП произошло накануне в 10:30 по мск в селе Бурлацком. Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21113», 42-х летний местный житель, совершая движение задним ходом, не убедился в безопасности манёвра, и допустил наезд на 58-летнюю женщину, - рассказали в Госавтоинспекции.

Полиция начала проверку. Водитель был трезвым, ПДД не нарушал за последние несколько лет. Скорее всего, жертва потребует с мужчины компенсацию за причинение вреда здоровью.