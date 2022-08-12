Уровень заболеваемости COVID-19 на Ставрополье резко подскочил до 365 человек

К утру 12 августа в Ставропольском крае произошел резкий скачет суточного прироста инфицированных коронавирусом. За день врачи выявили 365 новых случаев заражения. Для примера, чуть больше этого числа фиксировали в Нижегородской области за семь дней, а не один.

Среди заболевших 25 детей разных возрастов. Уровень госпитализации вырос до 34 человек, четверо из которых несовершеннолетние. Их доставили в больницы и поместили на свободные ковид-койки. Недавно фонд мест для пациентов с коронавирусом расширили.

Полностью выздоровели 205 человек - уровень выздоровления тоже несколько вырос. Всего с начала пандемии болезнь победили 192,3 тысячи ставропольцев. Также врачи зафиксировали один летальный случай за день - впервые за продолжительное время.