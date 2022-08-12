Уснувший за рулем водитель перевернулся в КамАЗе на трассе под Невинномысском

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставропольского края

Утром 12 августа на виадуке под Невинномысском неожиданно опрокинулся грузовой автомобиль. Фура упала на трассу, перегородив дорогу. Никто не врезался в грузовик, никаких пешеходов поблизости не было.

Предположительная причина аварии - водитель заснул прямо за рулем и потерял управление. Мужчина в порядке, он не получил травм. Однако теперь на развязке на Невинномысск образовалась пробка.

- С помощью специального крана опрокинувшийся грузовик уже поднимают и убирают с проезжей части. В течение получаса движение будет восстановлено. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в Госавтоинспекции региона.