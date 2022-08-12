Ко дню города в Ессентуках пройдет шесть гала-концертов со знаменитыми фигуристами

Также запланировано их участие в мастер-классах

В Ессентуках начались мероприятия, приуроченные ко Дню города. В 2022 году его отметят 27 августа. Уже состоялось первое выступление звездных фигуристов - Алексея Ягудина, Максима Маринина, Татьяны Тотьмяниной и Марка Кондратюка. Всего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет шесть гала-концертов на льду.

Первое отделение шоу под руководством старшего тренера Анастасии Игнатьевой традиционно открыли юные фигуристы и хоккеисты из школы зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие». Сюрпризом для зрителей стало выступление детей прославленных чемпионов команды - Артема Маринина и Полины Тихоновой.

В программу большого гала-концерта включили знаменитые элементы олимпийской программы, «золотых» выступлений чемпионатов и новые номера, которые ставил для нового шоу заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин отметил, что в Ессентуках он уже во второй раз, поэтому чувствует себя как дома. Олимпийский чемпион считает, на курорте воплощается совершенно уникальная концепция:

- Здесь совсем маленькие звёздочки выходят на лед с нами, и это такая связь поколений фигуристов, которая очень важна, - поделился фигурист.

А олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин обратился к родителям спортсменов и будущих звезд льда, отметив, что победы детей - это прежде всего их большая работа.

В Ессентуках знаменитые фигуристы пробудут четыре дня. Также запланировано их участие в мастер-классах для воспитанников школы зимних видов спорта Ильи Авербуха, встречи с жителями и гостями Ессентуков. В администрации курорта добавили, что гостями ледового праздника станут и остановившиеся в Ессентуках вынужденные переселенцы с Донбасса, для которых выделили почти 300 билетов.