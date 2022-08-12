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Общество12 августа 2022 10:45

57-летняя бабушка со Ставрополья стала призером конкурса "Миссис Россия-2022"

Женщина находится в прекрасной физической форме и умеет хорошо вести домашнее хозяйство
Евгений КВИТКО

Завершился конкурс "Миссис Россия-2022", который проходил в Москве. В конкурсе было несколько номинаций, одну из них взяла жительница Ставропольского края Любовь Некрасова. Однако это не простая конкурсантка - женщине 57 лет.

Жюри и другие участницы удивлялись и не могли поверить, что красивая подтянутая Любовь уже бабушка. Как она сама рассказала, секрет прост: более двадцати лет заниматься йогой. Она дает уроки детям и подросткам.

Поэтому Любовь стала победительницей в номинации "Королева молодости, грации, красоты и спорта". В 2021 году она стала "Миссис Ставропольского края".