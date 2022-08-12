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Происшествия12 августа 2022 11:43

18-летнего ставропольца арестовали за обман стариков на 2,5 млн рублей

Его подозревают в десяти эпизодах мошенничества
Евгений КВИТКО

В Минераловодском округе сотрудники МВД арестовали 18-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Его жертвами были только старики, которые верили тому, что им говорят по телефону.

Молодой человек звонил им с разных мобильных номеров и сообщал, что их ближайшие родственники стали виновниками ДТП. Чтобы избежать уголовного наказания, нужно заплатить деньги. Пенсионеры верили и передавали наличку мошеннику.

Ставропольца подозревают в десяти таких эпизодах преступления. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей. Сейчас идет расследование, после дело с обвинением передадут в местный суд для вынесения приговора.