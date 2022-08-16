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Здоровье16 августа 2022 5:43

134 новых случая COVID-19 выявили врачи Ставрополья к утру 16 августа

Впервые за долгое время количество выздоровевших ставропольцев превысило заболеваемость
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае к утру 16 августа выявили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболели 204,3 тысячи ставропольцев. Среди инфицированных 43 ребенка, все разных возрастов.

В региональные больницы госпитализировали 38 человек, в том числе 8 детей. Полностью выздоровели 233 ставропольца - впервые за продолжительное время количество выздоровевших превысило прирост инфицированных.

Также врачи зафиксировали один летальный случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии скончались 7096 человек.

Отметим, в Ставропольском крае не действуют никакие коронавирусные ограничения. В том числе масочный режим.