134 новых случая COVID-19 выявили врачи Ставрополья к утру 16 августа

В Ставропольском крае к утру 16 августа выявили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболели 204,3 тысячи ставропольцев. Среди инфицированных 43 ребенка, все разных возрастов.

В региональные больницы госпитализировали 38 человек, в том числе 8 детей. Полностью выздоровели 233 ставропольца - впервые за продолжительное время количество выздоровевших превысило прирост инфицированных.

Также врачи зафиксировали один летальный случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии скончались 7096 человек.

Отметим, в Ставропольском крае не действуют никакие коронавирусные ограничения. В том числе масочный режим.