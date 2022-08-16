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Происшествия16 августа 2022 8:18

На Ставрополье предъявлено обвинение бывшему судье Петрову

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ

В Ставропольском крае завершили расследовать уголовное дело против бывшего судьи Вадима Петрова, которому предъявлено обвинении в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В октябре 2020 года адвокат человека, дело которого Петров рассматривал, передал тому взятку в миллион рублей. За эти деньги судья должен был назначить менее длительное лишение свободы, чем тому грозило. Известно, что фигуранта судили за вымогательство и участие в преступном сообществе.

После передачи денег судью задержали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю. Уголовное дело возбуждал председатель СКР с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.