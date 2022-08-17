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Здоровье17 августа 2022 5:41

На Ставрополье суточная заболеваемость COVID-19 снова подскочила до 389 человек

Уровень госпитализации постепенно растет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

К утру 17 августа в Ставропольском крае врачи выявили и подтвердили 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По сравнению с показателями предыдущих дней, прирост инфицированных сильно увеличился. Всего с начала пандемии заразились 204,7 тысячи человек.

Среди зараженных оказались 48 детей разных возрастов. 10 из них пришлось госпитализировать, так как симптомы болезни оказались достаточно серьезными. Их поместили под круглосуточное наблюдение врачей. Всего за сутки в региональные больницы попали 40 ставропольцев. Уровень госпитализации постепенно растет.

Полностью выздоровели 150 человек, их выписали из больниц и сняли с амбулаторного лечения. Врачи не зафиксировали ни одного смертельного случая от COVID-19.

Напомним, коечный фонд Ставропольского края недавно расширили из-за неблагоприятных эпидемиологических факторов. Но ограничения вводить пока не собираются.