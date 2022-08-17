Лжемать из Пятигорска обналичила капитал на второго ребенка, которого не рожала

В МВД Ставропольского края рассказали о возбуждении уголовного дела против 44-летней жительницы Пятигорска. Женщина назвала себя матерью двух детей и подала документы на получение материнского капитала. Конечно, второго ребенка никогда не существовало.

После получения сертификата на выплату, мошенница оформила фиктивный контракт на целевой потребительский займ. Тут же она обратилась в компетентные организации Пятигорска и получила деньги для погашения кредита, которого нет. Провернуть такую схему женщине помогла 46-летняя местная жительница, но условие было - поделиться деньгами.

В итоге край понес ущерб в 460 тысяч рублей, но мошенниц раскрыли. Против женщин возбудили уголовные дела по соответствующей статье. Расследование продолжается.