В Ессентуках 14-летний подросток утонул, занырнув в запрещенном для купания месте

В ПАСС Ставропольского края сообщили о трагедии, которая случилась сегодня в Ессентуках. В канале около городского озера утонул 14-летний подросток. Он вместе с другом решили поплавать, но почему-то не дошли несколько сотен метров до оборудованного для этого места.

- Для одного из них погружение под воду стало роковым: на поверхность мальчик не выплыл. Исчезновение подростка заметил его товарищ, который попытался вытащить мальчика из воды. Только нырнув в третий раз, он смог подцепить друга и поднять на берег, - рассказали в ведомстве.

Мальчику, который пытался спасти друга, всего 8 лет. Когда подросток оказался на берегу, он уже не дышал. Мальчик позвал на помощь медиков, те пытались реанимировать ребенка, но не смогли.

Правоохранительные органы, скорее всего, начнут проверку по данному инциденту.