Суточный прирост больных COVID-19 на Ставрополье достиг 391 человека

К утру 18 августа в Ставропольском крае выявили 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это незначительно больше показателей предыдущих дней. Среди инфицированных оказался 61 ребенок - несовершеннолетние заражаются все чаще и чаще. С начала пандемии болезнь поразила более 205 тысяч ставропольцев.

В больницах оказались 25 человек, большинство из которых дети - 21 пациент. Их симптомы оказались достаточно серьезными, чтобы поместить их под круглосуточное наблюдение врачей. Отметим, 18 августа уровень госпитализации упал почти в два раза.

Полностью выздоровели 240 человек, они освободили ковид-койки и больше не находятся на амбулаторном лечении. К счастью, врачи не зафиксировали ни одного летального случая от коронавируса.