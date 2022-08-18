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Здоровье18 августа 2022 5:52

Суточный прирост больных COVID-19 на Ставрополье достиг 391 человека

Количество выздоровевших увеличилось почти в два раза
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

К утру 18 августа в Ставропольском крае выявили 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это незначительно больше показателей предыдущих дней. Среди инфицированных оказался 61 ребенок - несовершеннолетние заражаются все чаще и чаще. С начала пандемии болезнь поразила более 205 тысяч ставропольцев.

В больницах оказались 25 человек, большинство из которых дети - 21 пациент. Их симптомы оказались достаточно серьезными, чтобы поместить их под круглосуточное наблюдение врачей. Отметим, 18 августа уровень госпитализации упал почти в два раза.

Полностью выздоровели 240 человек, они освободили ковид-койки и больше не находятся на амбулаторном лечении. К счастью, врачи не зафиксировали ни одного летального случая от коронавируса.