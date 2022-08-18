Под Буденновском два человека пострадали из-за необдуманного маневра водителя

В ГИБДД Ставропольского края рассказали об еще одном ДТП, которое случилось 17 августа. Вечером на дороге "Буденновск - Арзгир" столкнулись два автомобиля - Лада Веста и ВАЗ-2106. Виновником стал водитель Весты.

Мужчина решил совершить маневр обгона, выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки и врезался в попутно едущую "шестерку", которая совершала поворот налево.

- В результате ДТП водитель и пассажир "шестерки" с травмами доставлены в больницу Буденновска. Во‌время остановиться водителю Весты мог помешать крайне изношенный протектор шин. Оба водителя не являются злостными нарушителями ПДД, были трезвы. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются, - пояснили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки в Ставропольском крае произошло 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек, погибших нет.