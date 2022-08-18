Два замдиректора колледжа в Ставрополе попались на получении 190 тысяч за экзамены

Следственное управление СКР Ставропольского края возбудило уголовное дело против двух заместителей директора колледжа экономики и дизайна Ставрополя. Они проходят по статье "коммерческий подкуп" - то есть брали деньги за сдачу экзаменов и зачетов.

- По данным следствия, с декабря 2021 года по февраль 2022 года подозреваемые получили от 11 студентов колледжа коммерческий подкуп на общую сумму более 190 тысяч рублей за сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки их знаний, - рассказали в ведомстве.

При этом полиция не забудет про студентов, которые давали деньги - их действиям еще дадут оценку. Сейчас идет расследование, собирают доказательства. После материалы дела передадут в суд.