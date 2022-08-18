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Экономика18 августа 2022 10:40

На Ставрополье наследники умерших родственников будут платить их долги по ЖКУ

Если родственник получил квартиру, он должен будет вернуть задержанные деньги государству
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В министерстве ЖКХ Ставропольского края предупредили жителей региона о том, что при вступлении в наследство можно получить не только квартиру, но и долги умерших родственников. Новый хозяин квартиры или дома обязан погасить задолженности покойного за последние три года.

- Наследство можно получить только целиком. То есть, по закону, вместе с имуществом наследуются права и обязательства умершего. Это касается и долгов за жилищно-коммунальные услуги: они переходят к наследнику вместе с квартирой, как единое целое, - сказано в сообщении ведомства.

При этом размер долга имеет границу - не старше трех лет. Все, что копилось до этого, "сгорает". Если квартиру унаследовали несколько человек, долг делится на двоих соответственно.