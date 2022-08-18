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Происшествия18 августа 2022 12:53

На Ставрополье в ДТП с опрокидыванием пострадали два туриста из Ростовской области

Причина аварии пока остается неизвестна
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Андроповском округе Ставропольского края на трассе "Кавказ" произошло ДТП: легковушка врезалась в трос и опрокинулась. Пострадали два человека. При этом точная причина аварии неясна - водитель был трезв, помех никто не создавал.

Audi Q3 ехала около поворота на село Водораздел, когда машина потеряла управление и врезалась в ограждение. В больнице Невинномысска оказались 61-летний водитель и его пассажирка. Оба приехали из Ростовской области.

- Установлено, что водитель злостным нарушителем не является, у него взяты биологические пробы на установление состояния опьянения. По данному факту проводится проверка, - рассказали в ГИБДД региона.