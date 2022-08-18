Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 14:08

Минздрав Ставрополья ответил на ситуацию с проносом туалетной бумаги в больницу

Пациенты пожаловались на скандальное объявление
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Министерство здравоохранения Ставропольского края провело проверку и приняло меры после появления некоторой информации об одной из больниц краевого центра. Пациенты пожаловались на то, что от них требуют приносить свою туалетную бумагу - в медучреждении ее нет.

Историю тут же раскрутили в социальных сетях. Оказалось, что соответствующее объявление появилось на стенах больницы, их развесил один из сотрудников, кто - не уточняется. Однако информацией заинтересовались компетентные ведомства.

В министерстве заявили, что с ситуация разобрались, сотрудника наказали. Конечно, пациенты не обязаны приносить с собой подобные вещи в обязательном порядке, об элементарных средствах гигиены должна заботиться администрация медучреждения.