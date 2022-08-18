Открытие магазина H&M в Ставрополе вызвало образование очередей

В Ставрополе в ТЦ "Космос" открыли два магазина сети H&M - детский и взрослый отдел. Открытие состоялось 18 августа в полдень, и к началу работы магазинов уже собралась очередь из 50 человек. Позже она начала только увеличиваться.

Перед окончательным уходом с российского рынка сеть продает оставшиеся партии товара. Правда, скидок не делают, продают по полной цене. Но это не смущает покупателей.

Люди выстраиваются в огромные очереди в примерочные. Сотрудники магазинов рассказали, что нагрузка очень большая.

Напомним, когда магазин H&M открылся в Санкт-Петербурге, очередь была настолько большой, что продолжалась на улице на десятки метров.