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Здоровье19 августа 2022 5:29

Суточный прирост больных COVID-19 на Ставрополье перевалил за 400 человек

Власти региона отказываются вводить ограничительные меры
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Врачи Ставропольского края выявили 405 новых случаев заражения коронавирусом к утру 19 августа. Впервые за долгое время суточный прирост больных перевалил за четыре сотни человек. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 205,5 тысячи ставропольцев.

Полностью выздоровели 197 человек, они освободили ковид-койки и вышли с амбулаторного лечения. За день не было ни одного летального случая. Пока в регионе поднимаются уровни заражаемости и госпитализации, летальность остается на нуле.

Среди зараженных оказались 55 детей разных возрастов. 6 из них попали в больницы региона, всего за сутки госпитализировали 41 человека. Их поместили на места для пациентов с коронавирусом под круглосуточное наблюдение врачей.

Напомним, ранее глава Ставропольского края заявил, что пока что нет причин возвращаться к масочному режиму и другим ковид-ограничениям.