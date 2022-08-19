Житель Краснодарского края спровоцировал смертельное ДТП на Ставрополье

Ночью 19 августа на трассе "Астрахань - Элиста - Ставрополь" произошла смертельная авария с участием всего одного автомобиля. По данным полиции, причиной ДТП стала высокая скорость и невнимательность водителя.

- Водитель Лада Гранта выбрал небезопасную скорость, на которой не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - пояснили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

В результате погиб один пассажир Гранты, еще одного госпитализировали в Ипатовскую больницу. При этом водитель, 47-летний житель Краснодарского края, не пострадал. Как выяснилось во время проверки, права он получил всего год назад.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, а в дальнейшем установит степень вины водителя.