В Ставрополе коммунальщики устраняют последствия ливня 18 августа

Коммунальные службы Ставрополя продолжают устранять последствия сильных ливней, которые затопили город 18 августа. Ливневые канализации не справились с объемом воды, а тысячи абонентов остались без света. Особо серьезно пострадал северо-западный район.

Жители города оставили 16 заявок из-за подтопления, падения или риска падения деревьев, перебоев электричества. Более трех тысяч абонентов были без света. Ремонтные бригады продолжают восстановление коммуникаций.

Сейчас расчищают дороги, внутриквартальные территории, ливневые канализации, тротуары и т.д.