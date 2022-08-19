Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 11:29

В Ставрополе коммунальщики устраняют последствия ливня 18 августа

Жители города пожаловались на подтопления и отсутствие электричества
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Коммунальные службы Ставрополя продолжают устранять последствия сильных ливней, которые затопили город 18 августа. Ливневые канализации не справились с объемом воды, а тысячи абонентов остались без света. Особо серьезно пострадал северо-западный район.

Жители города оставили 16 заявок из-за подтопления, падения или риска падения деревьев, перебоев электричества. Более трех тысяч абонентов были без света. Ремонтные бригады продолжают восстановление коммуникаций.

Сейчас расчищают дороги, внутриквартальные территории, ливневые канализации, тротуары и т.д.