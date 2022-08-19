Следком Ставрополья просит помощи в поимке убийцы мужчины из Невинномысска

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю просит помощи у жителей Невинномысска в поимке преступника. Неизвестный убил мужчину в Невинномысске около гаражного кооператива. Причем инцидент произошел 10 июня.

- Следствие обращается ко всем гражданам, располагающим информацией о совершенном преступлении, сообщить об этом в следственный отдел по городу Невинномысск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по телефонам: (86554) 7-76-51, 7-79-27, или в полицию по телефону 02 (112), - сказано в сообщении ведомства.

Каких-либо примет преступника нет.