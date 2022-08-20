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Происшествия20 августа 2022 7:12

Волонтеры разыскивают пропавшего 82-летнего жителя Ставрополя

Алевтин Степурин ушел из дома 18 августа и до настоящего времени не вернулся
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото пропавшего мужчины

Фото пропавшего мужчины

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят о помощи в розыске пропавшего 18 августа 2022 года 82-летнего жителя Ставрополя.

По последней информации, в четверг Алевтин Николаевич Степурин покинул место проживания и ушел в неизвестном направлении, ориентировочно - в лес. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Примеры пенсионера следующие: рост 179 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и каре-зеленые глаза. Был одет в светлую рубашку и темные брюки.

Если вы видели пожилого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52. Также можно позвонить инфоргам Елене — 8-962-437-00-02 и Татьяне — 8-928-266-05-48.