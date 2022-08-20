На Ставрополье заснувший водитель спровоцировал тройное ДТП с пятью пострадавшими

Фото: УГИБДД СК

В Ставропольском крае, на территории Труновского городского округа, 20 августа 2022 года, примерно в 11:00 часов, произошло тройное ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

- На 264 км автодороги "Ростов-на-Дону-Ставрополь" водитель минивэна "Мерседес" в пути движения заснул и потерял управление, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с грузовым автомобилем "МАН", а затем с легковым автомобилем "FAW", - комментируют в УГИБДД СК. - От удара все три автомобиля съехали с дороги в кювет.

В больницу Труновки доставлены водитель и два пассажира минивэна, а также водитель и пассажир FAW.

- Установлено, что минивэн осуществлял частную поездку из Армении в Ростов-на-Дону. Водитель, предположительно, провел несколько часов без отдыха за рулем, - уточнили в ведомстве.

Проводится проверка.