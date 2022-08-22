На Ставрополье спасатели вызволили пенсионерку, упавшую в трехметровую яму

В ПАСС Ставропольского края рассказали о спасении женщины 1947 года рождения из ямы. На участке пенсионерки вырыли строительную яму глубиной в три метра. Женщина угодила прямо в нее, споткнувшись вечером о что-то. К счастью, дома был ее взрослый сын.

Мужчина вызвал спасателей, так как сам мать достать не мог. У пенсионерки больная нога, по лестнице она не смогла подняться. Чтобы она не сидела в ожидании на холодной земле, женщине дали стул. Именно этот стул оказал значительную помощь для спасателей.

- С помощью веревок и пожарных ремней они обвязали женщину и предмет мебели, а затем аккуратно подняли наверх, словно на лифте. После чего пострадавшую передали бригаде скорой помощи, - рассказали в ведомстве.