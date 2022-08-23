Губернатор Ставрополья призвал население не нервничать из-за коронавируса

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что местным жителям не стоит переживать из-за эпидемиологической ситуации сегодняшних дней - все под контролем и находится в пределах нормы.

Сейчас в больницах свободны 59% реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. Уровень госпитализации вырос в два раза по сравнению с показателями прошлых нескольких недель. За последние сутки в больницы попали 35 ставропольцев. Как заявил Владимиров, дефицита медицинского кислорода нет.

- Не нужно относиться к ковиду легкомысленно, но и нервничать излишне тоже не надо. Сегодня наши врачи во всеоружии. Смертность на данный момент не растет. Никаких ограничительных мер, кроме рекомендаций, которые мы выпустили на прошлой неделе, пока принимать не планируем, - резюмировал губернатор.