Разные группы крови: на Ставрополье семейная пара ищет биологического отца их ребенка

Супружеская пара допускает, что ошибку совершили врачи перинатального центра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье семейная пара сделала шокирующее заявление: во время процедуры ЭКО женщине подменили эмбрионы. В результате ошибки женщина стала воспитывать чужого ребенка. Она - его родная мать, но биологический отец ребенка - не ее законный супруг.

На передачу НТВ пришла супружеская пара. Елена и Алексей долго не могли завести ребенка, они решились на ЭКО. Женщине удалось забеременеть с первого раза, в назначенный срок у нее родилась девочка, но врачи диагностировали у нее синдром Дауна.

Когда мать новорожденного ребенка забирала из роддома документы, она заметила среди анализов, что группа крови ее малыша не совпадает с группой биологических родителей.

- У ребенка третья группа крови, хотя у меня первая группа, а супруга — вторая, — рассказала Елена Самарина.

Вместе с супругом они сделали ДНК-тест и были шокированы результатом. Девочка оказалось родной по матери, но не по отцу. У малышки Полины - другой биологический отец. Они пришли на телепередачу для выяснения всех обстоятельств.

Как стало известно, в СУ СКР по Ставропольскому краю сейчас проводят проверку, а в Минздраве рассказали, что не допускают ошибки про проведении процедуры. Отец Полины намерен оспорить это решение в суде, мужчина хочет взыскать 25 миллионов в качестве компенсации морального вреда.