На Ставрополье пожар, чуть не уничтоживший целое село, потушили через 8 часов

В ПАСС Ставропольского края рассказали о страшном пожаре, который накрыл село Греческое в Минераловодском городском округе. В одной части поселения появился очаг возгорания, а сильный ветер создал огромный риск распространения пламени по всей территории села.

И опасения оправдались: один за одним начали появляться новые очаги пожара. Где-то загоралась сухая трава, где-то сараи, где-то сами дома. Жители села активно помогали пожарникам бороться с ненастьем.

- Время ликвидации заняло около 8 часов. После ликвидации пожарные также осуществляли дежурство, чтобы нигде не произошло повторных возгораний. В результате было спасено 40 домовладений. Обстоятельства и причины происшествия уточняются, - рассказали в ведомстве.