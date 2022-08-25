На Ставрополье крупный пожар из-за загоревшейся травы перебросился на два жилых дома

Крупный пожар площадью в 80 гектаров на Ставрополье поджег два жилых дома. Трава на поле сперва загорелась возле поселка Озерный на берегу Сенгилеевского водохранилища, но после огонь дошел до жилых домов. Сильный ветер разносит огонь и увеличивает площадь возгорания.

Все силы направлены на защиту населенного пункта от возникновения новых очагов возгорания. В ликвидации огня участвуют противопожарная и аварийно-спасательная службы Ставропольского края. К тушению пожара привлечено 72 человека и 21 единица техники.

По предварительным данным, пострадавших от пожара нет.