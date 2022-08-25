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Происшествия25 августа 2022 12:35

На Ставрополье крупный пожар из-за загоревшейся травы перебросился на два жилых дома

Площадь возгорания достигла 80 гектаров
Данил ЮРКОВ

Крупный пожар площадью в 80 гектаров на Ставрополье поджег два жилых дома. Трава на поле сперва загорелась возле поселка Озерный на берегу Сенгилеевского водохранилища, но после огонь дошел до жилых домов. Сильный ветер разносит огонь и увеличивает площадь возгорания.

Все силы направлены на защиту населенного пункта от возникновения новых очагов возгорания. В ликвидации огня участвуют противопожарная и аварийно-спасательная службы Ставропольского края. К тушению пожара привлечено 72 человека и 21 единица техники.

По предварительным данным, пострадавших от пожара нет.