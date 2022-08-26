Ставрополец заплатил 40 тысяч за сокрытие информации о готовящемся теракте

На территории Ставропольского края планировалось нападение запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», в которую вступил местный житель. Его знакомый знал о радикальных взглядах приятеля, но предпочел скрыть информацию о готовящемся теракте и не обратился в правоохранительные органы.

На основании материалов расследования еще в июле 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении).

После судебных разбирательств весной 2022 года решением Ленинского районного суда Ставрополя подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде выплаты штрафа в размере 40 тысяч рублей. Теперь же приговор вступил в законную силу.