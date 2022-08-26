ГИБДД Ставропольского края предупредили автомобилистов об ограничении движения транспорта с 29 августа по 2 сентября. В Ставрополе перекроют две улицы, в ночное время некоторые участки будут недоступны для водителей.

Причиной перекрытия стали плановые дорожные работы. С полуночи до пяти утра до 2 сентября включительно нельзя будет проехать по следующим направлениям:

- по проспекту Российскому на участке от Западного Обхода до улицы Тухачевского;

- по улице Ивана Щипакина от пр. Российского до улицы генерала Маргелова.

При этом в ведомстве предлагают схему объезда: по Западному обходу, улицам Рогожина, Тухачевского, проспекту Российскому от Тухачевского до 45 Параллели.