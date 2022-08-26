Главврачу городской больницы Пятигорска продлили арест до октября

На сайте Ленинского районного суда Ставрополя сообщается, что главврач пятигорской горбольницы находится под стражей. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2018 по февраль 2021 главврач совершал сделки с ООО «Флорес» и другими предпринимателями. Благодаря этим сделкам в больницу поступали медикаменты и медицинское оборудование. Однако для того, чтобы сделки не срывались, подозреваемый получил взятки порядка 1,3 млн рублей.

С июля 2022 главврач находится под стражей. Недавно суд рассмотрел ходатайство следователя и решил продлить арест до 26 октября. В общей сложности врач проведет под стражей почти 5 месяцев.