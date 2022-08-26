На Ставрополье мужчина убил своего гостя за то, что он не хотел уходить домой

Суд Ставрополья вынес приговор жителю Александровского округа по статье "убийство". Он напал с ножом на собственного гостя во время праздничного застолья. Мужчина посчитал веской причиной то, что гость не захотел идти домой.

- Вечером 4 апреля текущего года в одной из квартир многоэтажного жилого дома села Александровское в ходе распития спиртных напитков между осуждённым и гостем произошёл конфликт из-за нежелания покидать домовладение. В ходе ссоры мужчина нанёс гостю три удара кухонным ножом в область груди, лица и шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - рассказали в Следственном управлении СКР региона.

В итоге суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима.