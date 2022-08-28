В южной части Ставрополя временно отключат свет

Жителей нескольких домов Ставрополя на семи улицах временно оставят без света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две недели ставропольцы будут временно оставаться без света. Подача электроэнергии будет приостановлена для жителей нескольких улиц из-за проведения плановых ремонтных работ.

Работы будут идти с 29 августа по 9 сентября и несколько домов на семи улицах в южной части города будут без света в период с 9:00 часов до 15:00. Отключение пройдет на улицах:

— ул. Гофицкого (дома от № 99 до № 109),

— ул. Герцена (дом № 62),

— ул. Кольцова (дома № 39/1, № 145),

— ул. Циолковского (дома от №1 до № 11),

— ул. Дорожник (дома № 189, № 190, №191, №182).

— проезд Калужский (дома от № 10 до № 57),

— проезд Закарпатский (дома от № 59 до № 65).