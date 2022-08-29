15-летний пассажир погиб в аварии с лошадью в Труновском округе Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что поздним вечером 28 августа в Труновском округе произошла трагедия. В ДТП погибли 18-летний водитель и его 15-летний пассажир. Причиной смертельной аварии стала лошадь.

- На автодороге «Изобильный – Труновское – Кугульта» водитель легкового автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь вблизи села Труновского, допустил наезд на животное, после чего автомобиль потерял управление и съехал в кювет в дерево, - рассказали в ведомстве.

В больнице оказались еще два подростка - 15 и 17 лет, они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Полиция начала проверку по данному инциденту.

Известно, что стаж вождения у погибшего молодого человека был всего полгода. Сейчас правоохранители ищут хозяина лошади, который выпустил ее бродить по дорогам без присмотра.