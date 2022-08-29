Водитель Приоры насмерть сбил велосипедистку ночью 28 августа в Кировском округе

Вечером 28 августа в Кировском округе Ставропольского края произошло смертельное ДТП: погибли 49-летняя велосипедистка, местная жительница. О подробностях аварии рассказали в ГИБДД региона.

- Водитель автомобиля Лада Приора, двигаясь со стороны станицы Старопавловской в направлении города Новопавловск, допустил наезд на 49-летнюю велосипедистку, которая в темное время суток двигалась по проезжей части без световозвращающих элементов, - сказано в пресс-релизе.

Полиция начала проверку. Уже известно, что за рулем Приоры был 33-летний ставрополец, За последние несколько лет он не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, за два выходных на территории края произошло 15 автоаварий, в которых погибли 5 человек, еще 18 получили травмы разной тяжести.