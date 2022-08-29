На Ставрополье создадут программу по импортозамещению зерна для посадок

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел встречу с министром сельского хозяйства. Одной из повесток встречи стал вопрос об импортозамещении зерна в регион. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В ходе встречи было сказано, что площадь для выращивания семян в Ставропольском крае была значительно увеличена. Ввиду этого было принято решение по разработке краевой программы, которая, как ожидается, в ближайшие три года должна обеспечить Ставрополье собственным зерном.

- У нас все есть для обеспечения и ставропольского, и российского урожая качественными, высокопродуктивными и безопасными семенами. Подключайте к этой работе расположенные в нашем крае организации, которые ведут селекционную деятельность, а также научное сообщество. В текущих экономических условиях - это одна из важнейших задач в аграрной отрасли, - отметил губернатор Ставрополья.