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Происшествия29 августа 2022 12:45

На Ставрополье лжепоставшик кукурузы обманул два предприятия на 9 млн рублей

Преступник приговорен к лишению свободы
Данил ЮРКОВ

Городской суд Буденновска рассмотрел дело о двух мошенничествах по отношению к сельскохозяйственным предпринимателям. Совершено две сделки. Во второй преступнику помогал сообщник, но найти его пока не удалось.

Согласно материалам суда и следствия, мошенник предлагал купить кукурузу по выгодной цене, но после перевода денежных средств мужчина исчезал. С двух сделок аферист получил порядка 8,75 млн рублей.

За дело о двух мошенничествах ставропольца приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен возместить потерпевшим имущественный и моральный вред.