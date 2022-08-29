На Ставрополье лжепоставшик кукурузы обманул два предприятия на 9 млн рублей

Городской суд Буденновска рассмотрел дело о двух мошенничествах по отношению к сельскохозяйственным предпринимателям. Совершено две сделки. Во второй преступнику помогал сообщник, но найти его пока не удалось.

Согласно материалам суда и следствия, мошенник предлагал купить кукурузу по выгодной цене, но после перевода денежных средств мужчина исчезал. С двух сделок аферист получил порядка 8,75 млн рублей.

За дело о двух мошенничествах ставропольца приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен возместить потерпевшим имущественный и моральный вред.