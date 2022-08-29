В Пятигорске иностранца арестовали за попытку сбыта 55 граммов героина

Полицейские Пятигорска узнали о незаконной продаже наркотиков и стали разбираться с наркоторговцем. Правоохранительные органы задержали подозреваемого: им оказался 24-летний гражданин ближнего зарубежья.

При досмотре полицейские нашли 148 свертков с героином, общий вес которых – 55 грамм. По версии следствия, мужчина купил наркотик в интернете и решил продавать его, раскладывая тайники и закладки.

Наркотик изъят, а злоумышленник заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».