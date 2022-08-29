На Ставрополье парень получил 8 лет колонии строгого режима за убийство отчима

На Ставрополье 21-летнего жителя села Дивное приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство отчима. Орудиями преступления послужили нож и металлический совок.

Мотивом убийства преступник назвал непозволительное отношение к своей матери, которое отчим себе позволял. Из-за этого парень не выдержал и 6 января 2022 года проник в дом к погибшему и ударил ножом в грудь. После последовало 14 ударов совком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Однако преступник решил скрыть улики и протер от своих пальцев дверные ручки, орудие преступление было сброшено в водоем. Труп обнаружили позже, а преступление раскрыли по “горячим следам”.

Суд признал доказательства вины парня достаточными и огласил приговор.