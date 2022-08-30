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Общество30 августа 2022 6:35

В Ставрополе 1 сентября сядут за парты 6470 первоклассников

Количество школьников в краевой столице по сравнению с прошлым годом серьезно выросло
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Все школы Ставрополя прошли проверку перед началом нового учебного года

Все школы Ставрополя прошли проверку перед началом нового учебного года

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ставрополе перед 1 сентября посчитали, сколько всего школьников сядут за парты в новом учебном году и сколько из них первоклассников. Актуальные цифры озвучили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Всего в краевой столице 43 общеобразовательных учреждения. В четырех из них - гимназии №3, лицее №28 и школах №28 и 41 - до 1 августа 2023 года будет продолжаться капитальный ремонт. В остальных за парты сядут 55 тысяч учеников. Это практически на 3500 больше, чем в прошлом году. Количество первоклассников, которые начнут свой путь к знаниям в 2022 году, составило 6470 человек.

Кстати, все школы Ставрополя получили положительную оценку по итогам приемки от межведомственной комиссии, которая проверяла работу пожарных сигнализаций, соблюдение мер антитеррористической безопасности и общую готовность помещений к проведению уроков.