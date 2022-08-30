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Происшествия30 августа 2022 10:06

Гендиректор компании на Ставрополье подозревается в невыплате 600 тысяч рублей сотруднику

Возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

На Ставрополье в Новоалександровском округе следственный комитет начал разбираться с генеральным директором коммерческой организации, которого подозревают в невыплате заработной платы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, подозреваемый не выплачивал сотруднику зарплату в полном объеме с марта по сентябрь 2021 года. Общая сумма задолженности составляет 600 тысяч рублей.

По материалам ОМВД России по Новоалександровскому округу Ставропольского края следователь СУ СК России по региону возбудил уголовное дело. Принимаются меры по погашению задолженности, а также собирается доказательная база для принятия судейского решения.