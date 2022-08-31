На фоне растущей заболеваемости растет и число желающих привиться от COVID-19 Фото: REUTERS

Ситуация с коронавирусом в Ставропольском крае остается напряженной. Это следует из актуальной сводки, опубликованной 31 августа 2022 года губернатором Владимиром Владимировым на своей официальной странице Вконтакте.

- Уровень заболеваемости вырос. Между тем, число госпитализаций остается на минимальных отметках. Новых летальных исходов не зарегистрировано, - сообщил глава региона.

В последний летний день на Ставрополье выявлено 585 заразившихся COVID-19, госпитализация понадобилась 35 жителям региона. Накануне эти цифры составляли 324 и 43 соответственно. Количество выздоровевших увеличилось почти в два раза - до 315.

Дети также стали чаще болеть коронавирусом, число новых случаев выросло с 52 до 71. Если вчера в больницу попали 8 юных ставропольцев, то сегодня - уже 15.

На фоне растущей заболеваемости растет и число желающих привиться от COVID-19. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 3056 ставропольцев, второй - 1558 (днем ранее - 644 и 394).