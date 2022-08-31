В Ставрополе произошло более 200 пожаров с начала года

В краевом управлении МЧС подсчитали, сколько пожаров в Ставрополе случилось с начала 2022 года. Выяснилось, что за 8 месяцев произошло 201 возгорание. В прошлом году за такой же период времени их было 185.

На фоне такой неутешительной статистики местные власти напомнили, что в Ставрополе с июля действуют дополнительные требованиях пожарной безопасности, среди них запреты на:

- сжигание мусора в лесах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, расположенных в городской черте;

- проведение работ в лесах с использованием открытого огня и искрообразованием (исключение - аварийные ситуации);

- разведение костров на землях всех категорий (форма собственности значения не имеет);

- выжигание сухой травы и стерни в городе;

Также в МЧС попросили не оставлять емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами рядом с жилыми домами, а также задумываться при парковке - сможет ли в этом месте в случае необходимости проехать пожарная техника, не перекрываете ли вы доступ к источникам наружного противопожарного водоснабжения?

ВАЖНО!

В случае пожара немедленно сообщите по телефонам 101 или 112.