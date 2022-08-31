Подготовка ко Дню города в Ставрополе оставит жителей краевой столицы без электричества. Отключение света запланировано на 31 августа 2022 года. День города выпадает на 17 сентября, как ранее стало известно. Администрация Ставрополя начала готовиться к нему заранее и поручила привести в порядок электрические конструкции. На некоторых улицах полностью отключат свет с 9:00 до 11:30 и с 13:30 по16:30.

Где не будет света в Ставрополе 31 августа 2022

Электричества временно не будет на следующих улицах: Дачная (в жилых домах №2 и №2 А), Балакирева (№1, №1А, №1Б, №1В, №2, №2А, №2Б, №3, №6, №4), Победы (дома от № 37 до № 71 и от №46 до № 82), Уральская (дом №101), Железнодорожная (дома №50, 52, 151). А еще свет отключат в домах от №1 до №19 и от №4 до №16 в переулке Волочаевский

Также напомним, что 900 абонентов остались без света на улице Доваторцев в Ставрополе.