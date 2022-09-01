В Пятигорске потушили пожар на складе с игрушками площадью 500 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по СК

На Ставрополье, на трасса «Пятигорск — Георгиевск» загорелся склад с игрушками, сотрудники МЧС потушили 500 квадратных метров полыхавшей площади. Пожару был выдан повышенный ранг №2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Как известно из сообщения, информация о ЧП поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС в 6:00. На тушение выехали 39 человек и 12 единиц техники. В 6:23 пожар локализовали, а 7:24 огонь начали тушить. Уже в 7:40 его удалось ликвидировать полностью.

— Пожар по повышенному рангу № 2 на территории склада с игрушками, площадь пожара 500 м.кв. В результате пожара погибших и пострадавших нет, – пишут в пресс-службе ведомства.