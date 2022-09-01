На Ставрополье 6-летний мальчик упал в открытый канализационный люк

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В городе Георгиевск Ставропольского края 6-летний ребенок упал в открытый канализационный люк на улице Гагарина. Малыш не получил серьезных травм, но испугался и пошел на линейку первого класса с синяками.

По словам матери ребенка, 31 августа вечером они возвращались домой. Переходя неосвещенную улицу без пешеходного перехода, мальчик не заметил открытый канализационный люк и провалился в него. Жительница Георгиевска обеспокоена безопасностью пешеходов, ведь такое может случиться и с другими детьми.

Уже утром глава города дал поручение начальнику ЖКХ срочно установить временный люк. Бригада выехала на место. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Георгиевска.