Жительница Невинномысска перевела мошеннику 330 тысяч рублей

В городе Невинномысск Ставропольского края местная жительница обратилась в полицию: она перевела телефонному мошеннику 330 тысяч рублей, потому что была введена в заблуждение. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность афериста.

— По словам заявительницы, накануне ей позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он рассказал собеседнице о якобы оформленных злоумышленниками на ее имя кредитах и в ходе переписки в мессенджере убедил оформить так называемый зеркальный кредит. Женщина выполнила все инструкции и перевела более 330 тысяч рублей на неизвестный счет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По факту совершения телефонного мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).