Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2022 13:00

Жительница Невинномысска перевела мошеннику 330 тысяч рублей

На Ставрополье полиция устанавливает личность телефонного афериста
Данил Юрков

В городе Невинномысск Ставропольского края местная жительница обратилась в полицию: она перевела телефонному мошеннику 330 тысяч рублей, потому что была введена в заблуждение. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность афериста.

— По словам заявительницы, накануне ей позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он рассказал собеседнице о якобы оформленных злоумышленниками на ее имя кредитах и в ходе переписки в мессенджере убедил оформить так называемый зеркальный кредит. Женщина выполнила все инструкции и перевела более 330 тысяч рублей на неизвестный счет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По факту совершения телефонного мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).